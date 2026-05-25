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Politica | 25 maggio 2026, 16:26

Macugnaga, Stefano Candiani nuovo sindaco: battuto Francesco Gaiardelli

Il deputato della Lega si è imposto nettamente fin dalle prime fasi dello scrutinio. Affluenza in crescita nel comune

Macugnaga, Stefano Candiani nuovo sindaco: battuto Francesco Gaiardelli

È Stefano Candiani il nuovo sindaco di Macugnaga. Il deputato della Lega, 54 anni, ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali, superando lo sfidante Francesco Gaiardelli.

Il risultato si è delineato fin dalle prime battute dello scrutinio, con un vantaggio netto per Candiani, rispetto all’ex presidente del Distretto turistico dei Laghi.

La tornata elettorale ha registrato anche un dato in crescita sull’affluenza, segnale di una partecipazione più ampia rispetto alle precedenti consultazioni nel comune.

Redazione

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