Elezioni comunali nel Vco, urne chiuse: affluenza finale al 54,78%

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i seggi nei cinque comuni del Verbano Cusio Ossola chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Le elezioni hanno interessato Baveno, Borgomezzavalle, Crevoladossola, Macugnaga e Stresa, dove gli elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Alla chiusura delle urne, l’affluenza definitiva nel Vco si è attestata al 54,78% degli aventi diritto.

Nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, il dato dell’affluenza nel Verbano Cusio Ossola si era fermato al 40,81%, destinato poi a crescere con le ultime ore di voto di oggi.

Conclusa la fase elettorale, prende ora il via lo scrutinio delle schede, che nelle prossime ore determinerà l’esito delle elezioni nei cinque comuni al voto.