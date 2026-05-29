Trasporti, frontalieri e Interreg: la Regio Insubrica guarda al futuro

Mobilità transfrontaliera, fiscalità frontalieri e Programma di cooperazione Italia-Svizzera Interreg, con l'aggiornamento delle proposte per il periodo 2021-2027 e un focus su quelle del 2028-2034: sono questi i temi trattati dall'ufficio di presidenza della comunità di lavoro della Regio Insubrica, riunito congiuntamente al comitato direttivo nella sede della Regio alla presenza del presidente di turno, e assessore a enti locali e ai rapporti con la confederazione elvetica di regione Lombardia, Massimo Sertori.

Sono intervenuti il consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi, il sottosegretario alla presidenza di regione Piemonte Alberto Preioni e i presidenti delle province di Como, Varese e Verbano Cusio Ossola.

“Sulla mobilità - ha detto Massimo Sertori - la Regio saluta favorevolmente l’avvio dell’iter di ratifica da parte del Parlamento italiano dell’accordo bilaterale sul cabotaggio per il trasporto pubblico transfrontaliero su gomma, firmato tra i governi di Italia e Svizzera a ottobre 2024 e volto a sostenere una maggiore cooperazione tra Piemonte, Lombardia e Cantone Ticino nella direzione di una mobilità pubblica più sostenibile e integrata”.

Sul tema, riguardo alla circolazione ferroviaria, il cantone e le regioni rinnovano l’auspicio che la pianificazione strategica consenta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Memorandum of Understanding (MoU) firmato nel 2023 tra Svizzera e Italia, concernente la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2035.

La riunione ha altresì affrontato, nell’ambito delle tematiche ambientali, il tema del declassamento del grado di protezione della specie lupo a livello della Convenzione di Berna da “strettamente protetto” a “protetto”. In questo caso, l’ufficio presidenziale, rivolgendosi formalmente per iscritto ai rispettivi ministeri dell’ambiente, ha auspicato un coordinamento a livello statale e ritiene necessario includere le regioni e i cantoni di frontiera interessati, in particolare per condividere le esperienze in merito ai metodi di contrasto adottati e le azioni su individui ibridi cane-lupo, tutelando allo stesso tempo l’ambiente e la biodiversità.

"L’ufficio presidenziale - ha sottolineato Sertori - ha altresì dato preavviso favorevole al conto consuntivo 2025 e ai preventivi 2026-2027 e valutato le domande di patrocinio e contributo dei progetti di terzi portati all’attenzione della Regio Insubrica, patrocinando e finanziando nove progetti in ambito culturale, artistico, sportivo e turistico”.

Definita anche la data dell'assemblea generale 2026: sarà il 24 settembre a Domodossola, presso il Collegio Rosmini, dove avrà luogo, nell’ambito della ricorrente annuale rotazione, il passaggio di presidenza per l’anno 2026-2027, da regione Lombardia a regione Piemonte.