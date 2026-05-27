Croce Rossa in piazza domenica 31 maggio per i 60 anni del Comitato di Domodossola

Sarà la grande giornata della Croce Rossa domenica 31 maggio: piazza Madonna della Neve a Domodossola ospiterà infatti "Cri in piazza", un’esposizione speciale di mezzi e attrezzature operative provenienti da diversi Comitati del Piemonte, con ambulanze, veicoli speciali e materiali utilizzati quotidianamente nelle attività di emergenza, soccorso e assistenza alla popolazione. Una giornata di festa, nell'ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario di fondazione del comitato di Domodossola, ma anche l'occasione per far conoscere a tutti il lavoro quotidiano svolto dai tanti volontari.

Durante la giornata saranno proposte anche dimostrazioni pratiche aperte al pubblico, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere più da vicino il lavoro dei volontari e le attività svolte dalla Croce Rossa sul territorio.

Gli appuntamenti organizzati dalla Croce Rossa nell'ambito delle celebrazioni prenderanno il via già venerdì 30 maggio alle 21.00 nella Cappella del Collegio Rosmini con il concerto del Coro Gaudium, coro polifonico femminile di Domodossola diretto dalla maestra Monica Delfina Morellini. Una serata aperta alla cittadinanza per celebrare attraverso la musica i sessant’anni di storia del Comitato domese.

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio tornerà inoltre in piazza Madonna della Neve lo stand allestito dalla Croce Rossa in collaborazione con la Pro Loco di Montecrestese. Saranno proposti pane nero di segale e dolci antichi preparati nel forno di Rivoira, in un’iniziativa che unisce tradizione e solidarietà.

Proseguiranno anche le aperture delle mostre allestite a Palazzo Rosmini. “Cuore di Porcellana”, mostra-mercato benefica, espone una selezione di porcellane dipinte a mano dall’artista Anna Maria De Angeli Lavrano, che ha scelto di destinare il ricavato delle vendite alle attività della Croce Rossa di Domodossola. “Dunant – Tracce di Umanità” è invece dedicata alla storia del Movimento internazionale e alla figura del fondatore Henry Dunant.

Le due esposizioni saranno visitabili sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con queste celebrazioni - commenta il presidente della Cri domese Jonathan Zaccaria - perché era da tanto tempo che la Croce Rossa non si mostrava così tra le persone e la risposta dei cittadini ci è di stimolo per andare avanti nell'obiettivo di migliorarci in continuazione".