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Eventi | 28 maggio 2026, 15:00

Concerto in Collegiata per la Festa della Repubblica

La ricorrenza dell’80° anniversario del referendum del 1946 sarà ricordata con un momento musicale alle 21 alla Collegiata SS. Gervaso e Protaso. Presente il sindaco Lucio Pizzi

Il prossimo 2 giugno Domodossola celebrerà la Festa della Repubblica, una delle ricorrenze più significative della storia italiana, che ricorda il referendum del 1946 con cui gli italiani scelsero la forma repubblicana dopo la fine della monarchia.

Le celebrazioni saranno accompagnate anche da un momento istituzionale e culturale: alle 21.00, presso la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso, si terrà il concerto del Civico Corpo Musicale, tradizionale appuntamento dedicato alla ricorrenza. Alla serata sarà presente il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi.

a.f.

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