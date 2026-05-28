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Eventi | 28 maggio 2026, 08:25

“Custodire la memoria, costruire il futuro": a Varzo un incontro sulle mafie del nord

Il 6 giugno una riflessione sulle storie che hanno segnato il nostro territorio, a partire dall'Operazione Betulla

“Custodire la memoria, costruire il futuro&quot;: a Varzo un incontro sulle mafie del nord

Sabato 6 giugno alle 17.30 la Torre di Varzo ospita un incontro pubblico dal titolo “Custodire la memoria, costruire il futuro. Sguardi sulle mafie al nord tra memoria collettiva, attivazione giovanile e impegno civile”. Un momento di confronto promosso dal comune di Varzo con le associazioni 21 Marzo e Libera Vco, per riflettere su una domanda ancora attuale: quanto conosciamo davvero le storie che hanno segnato il nostro territorio e quanto quella memoria può aiutarci a leggere il presente?

Al centro dell’incontro ci sarà anche Operazione Betulla, la prima grande operazione antimafia nel Nord Italia: una vicenda che ha attraversato l’Ossola e che ancora oggi interroga il territorio su memoria, consapevolezza e responsabilità collettiva. Sarà un dialogo aperto tra racconto giornalistico, impegno civile e lavoro associativo, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e ai temi della partecipazione e della cittadinanza attiva. Interverranno Arianna Giannini Tomà, giornalista e autrice del podcast “Operazione Betulla”, Davide Galletti e Ilaria Mauro di Libera Vco.

l.b.

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