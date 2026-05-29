Arpa celtica e tip tap si uniscono in una contaminazione inedita: in scena a Varzo "Tap the Mask"

Prosegue la rassegna “Diffusioni teatrali” della compagniadellozio, che porta gli spettacoli in diversi borghi e teatri dell’Ossola. Sabato 30 maggio alle 21.00 il teatro Alveare di Varzo ospita “Tap the Mask”, uno spettacolo che propone una contaminazione inedita, unendo due arti apparentemente lontane: l’arpa celtica e il tip tap. In scena il duo Harp&Tap composto da Adriano Sangineto e Ilaria Suss, che propone questo spettacolo a Varzo in prima nazionale.

Ilaria Suss comincia fin dalla prima infanzia a muovere passi di danza e dopo il diploma presso l’accademia Mts di Milano prende il via il suo percorso professionale tra i musical della Compagnia della Rancia (Pinocchio, Cabaret, Frankenstein Jr, Happy Days, per citare i più celebri) e le più prestigiose produzioni del territorio nazionale. Insegna danza presso la Stm di Milano e altre importanti scuole di danza e musical, formando da anni moltissimi interpreti. Ha al proprio attivo molti lavori internazionali che spaziano dall’Europa al Sudamerica.

Adriano Sangineto è un musicista, compositore e arrangiatore italiano. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Milano dove si è laureato in clarinetto e composizione sperimentale. Fin dalla tenera età inizia a respirare musica nell’ambiente della liuteria paterna di Michele Sangineto. Nel 2002 inizia a suonare l’arpa celtica da autodidatta e intraprende la via della sperimentazione libera negli ambiti musicali più disparati, dalla musica antica a quella moderna, passando per la musica classica, il new age, il pop, e rivalutando la musica popolare italiana ed europea con arrangiamenti originali. Grazie all’approfondimento della composizione classica in conservatorio e alla sua coniugazione con la cultura musicale popolare, compone brani per numerose destinazioni, colonne sonore, attività teatrali, pubblicità. Ha all’attivo 13 incisioni discografiche e numerose collaborazioni con artisti del panorama italiano ed europeo.

Lo spettacolo si sviluppa in una serie di quadri musicali in cui i protagonisti si sfidano, duellano, per poi allearsi, alternando i ruoli in scena e dimenticando ogni tipo di connotazione, in un intreccio di suoni e ritmi dalle colorazioni inaspettate: da una grottesca maschera della commedia dell’arte al ritmo pulsante di un ragtime degli anni ’30. Swing e Groove dialogano con le molteplici sonorità dell’arpa e tratteggiano i caratteri dei due protagonisti. Lo show allude a quella maschera sociale ed emotiva che tipicamente cela aspetti profondi di ciascun individuo; maschera che lo spettacolo si propone di svelare attraverso l’evoluzione emotiva e artistica del rapporto tra i due protagonisti, in un dibattito-duello musicale e performativo evocando gioia, gelosia, protagonismo, rabbia e tristezza.