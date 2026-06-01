Violano le misure di sorveglianza speciale: due sanzioni nel Vco

Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana da parte dei carabinieri, sono stati sono state effettuate diverse verifiche per accertare il rispetto delle restrizioni alla libertà personale disposte dall’autorità giudiziaria. Durante questi controlli un soggetto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e della libertà controllata, è stato controllato e sanzionato per aver violato le prescrizioni, avendo trasferito il proprio domicilio senza la necessaria comunicazione alla Questura. Un altro soggetto residente nell’Ossola, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna, non è stato reperito presso la propria abitazione, la sua posizione è stata pertanto segnalata agli organi competenti.