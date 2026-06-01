Le parrocchie di Domodossola celebrano il Corpus Domini

Le parrocchie della Collegiata e di Sant'Antonio alla Cappuccina di Domodossola si preparano alla celebrazione della festa del Corpus Domini. La solennità fu istituita per onorare la presenza reale del Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento ed è una delle principali solennità dell'anno liturgico cattolico. Il 4 giugno alle 20.30 ci sarà la celebrazione della messa nella chiesa di Sant'Antonio alla Cappuccina, al termine è prevista la processione eucaristica per le vie della città. Il percorso interesserà: via San Francesco, Sant'Antonio, via Turati, via Marzabotto, via Romita, via Monte Grappa, via Paolo Silva la conclusione sarà nella chiesa Collegiata.