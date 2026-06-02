A9, limitazioni al traffico nelle gallerie Mittenbäch e Gondo

Limitazioni al traffico nelle gallerie Mittenbäch e Gondo nelle prossime settimane saranno in vigore alcune limitazioni di accesso a causa di diversi lavori che interesseranno la A9 del Sempione, che collet Ossola e Vallese.

L’Ufficio strade svizzero fa sapere che nella galleria Mittenbäch, sul lato nord del Passo del Sempione, si sta applicando un trattamento di protezione superficiale ai muri per proteggerli dalla corrosione, aumentandone la durata di vita. L’intervento avverrà dall'8 giugno, ore 7:00, al 26 giugno 2026, ore 17:00: il traffico sarà continuo ma su una sola corsia e sarà generalmente regolato da semafori. ‘’I lavori vengono eseguiti appositamente a giugno, dopo le vacanze di primavera e prima dell'inizio delle vacanze estive, per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione’’ spiegano dall’Ufficio strade.

Poi la galleria di Gondo, l'ultimo tunnel sul lato sud del Passo del Sempione prima di Gondo, sono in fase di installazione telecamere e illuminazione di bordo strada, oltre a nuove colonnine di allarme Sos. Le telecamere servono per il rilevamento degli incidenti e la gestione del traffico. La guida ottica è costituita da moduli luminosi montati a intervalli regolari lungo la carreggiata. Fornisce una guida visiva del bordo stradale, indirizzando gli utenti della strada attraverso la galleria e aumentando così la sicurezza stradale. L'installazione di questi sistemi è soggetta ad alcune restrizioni tra l'8 giugno 2026 e il 26 giugno e dal 3 agosto al 2 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00; la circolazione sarà a senso unico alternato nella galleria Gondo.