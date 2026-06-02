Malesco, torna la sagra “Runditt, turtei e Turte ad San Per”

Sapori della tradizione, musica e valorizzazione del territorio tornano protagonisti a Malesco nel fine settimana del 6 e 7 giugno con la decima edizione della sagra “Runditt, turtei e Turte ad San Per”, organizzata dall’Accademia dei Runditt.

L’appuntamento si svolgerà presso il Giardino della Casa Parrocchiale, in Piazza della Chiesa, e proporrà un ricco programma dedicato alla cucina locale e alle eccellenze del territorio, con particolare attenzione ai prodotti a km 0 e alle ricette tipiche della tradizione ossolana.

Protagonisti assoluti saranno i Runditt, riconosciuti come Comunità del Cibo Slow Food e insigniti del marchio De.CO. del Comune di Malesco, insieme ai turtei, alla turte ad San Per e alla paste rustide. Non mancheranno anche proposte gluten free e vegane, a conferma di un’attenzione sempre più ampia verso le diverse esigenze alimentari.

La manifestazione prenderà il via sabato 6 giugno alle 16 con l’apertura degli stand gastronomici e sarà accompagnata in serata dall’intrattenimento musicale del gruppo D-Soul. Domenica 7 giugno, a partire dalle 11, spazio ancora alle degustazioni e alla musica dal vivo con Michele Guaglio e Ale Gallo.

Accanto alla parte enogastronomica, il programma propone anche momenti culturali. Domenica mattina, dalle 11 alle 12, è prevista la visita tematica “A tavola con gli antichi” presso il Museo del Parco Nazionale della Val Grande, dedicata alle tradizioni alimentari e alla vita quotidiana del passato, per la quale è consigliata la prenotazione.

Durante tutto il weekend sarà inoltre visitabile la mostra permanente “Facciamo rivivere il paese”, un percorso dedicato alla memoria storica locale tra antichi mestieri, personaggi e tradizioni.