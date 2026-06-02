Fine anno scolastico tra musica, sport e tecnologia per gli studenti del Marconi Galletti Einaudi

Era gremita giovedì 28 maggio l’aula magna dell’istituto Marconi Galletti Einaudi a Domodossola per il concerto tenuto da studenti e insegnanti coinvolti nel progetto didattico Musica - Elettronica “Note sospese”, curato dal professor Fabio Orsi. Studenti e insegnanti sul palco, a cantare e suonare con il supporto della cantante Rita Foglietta, altri studenti e insegnanti alla consolle, a gestire la qualità del suono poi, a concerto concluso, montare le registrazioni audio e video. I risultati del loro impegno si possono gustare sul sito ufficiale dell’istituto domese.

Non è la prima edizione, questa, del concerto di fine anno scolastico; anche nel 2025 l’iniziativa ha avuto notevole successo. Quest’anno però ai due eventi mattutini, riservati a studenti e studentesse dell’istituto si è aggiunto un appuntamento serale, aperto a docenti e famigliari degli alunni, cui hanno partecipato anche alcuni jazzisti ossolani. Il programma di sala spaziava tra i più celebri cantautori italiani, come Battisti, Dalla, Ligabue e i classici del blues e del jazz, come la celeberrima “Summertime” di Gershwin. Non solo musica ma anche poesia: in uno dei video realizzati dagli studenti la voce recitante di Mario Stelitano declama un brano poetico intitolato «Salvare la montagna», scritto da Rita Vecchi, anche lei insegnante del Marconi Galletti Einaudi.

Il successo conseguito da “Note Sospese” ha coronato un periodo particolarmente fecondo per l’Istituto domese retto dal professor Gaudenzio D’Andrea; è del 30 maggio, infatti, la notizia che la squadra della terza liceo scientifico ad indirizzo sportivo si è laureata campione d’Italia ai Nuovi Giochi della Gioventù di Roma nella disciplina del “Tag Rugby”, variante del rugby totalmente priva di contatto fisico tra i giocatori o giocatrici. Pochi giorni fa Christian Suini, studente di 5^ Ela, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Juniores ai campionati italiani di corsa in montagna disputati a Revello, in provincia di Cuneo, dove un altro alunno della stessa classe, Filippo Piumarta, si è classificato settimo. Nello stesso periodo quattro studenti dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni, Alessandro Appetito, Francesco Buonaroti, Fabio Calvi e Luca Montagnani, supportati dai professori Claudio Borniquez e Gabriele Crosa Lenz, hanno raggiunto ottimi risultati agli esami finali per la certificazione Cisco Ite, una delle più apprezzate e riconosciute nel mondo dell’informatica e delle reti di comunicazione. Infine, il Marconi Galletti Einaudi può vantarsi di avere organizzato un innovativo corso di coding dal titolo “Orientarsi con i droni”, dedicato agli alunni delle classi quinte A, B, C e D della direzione didattica Secondo Circolo di Domodossola, coinvolgendo otto studenti della 3^ informatica e telecomunicazioni nel tutoraggio dei bambini delle primarie. In aprile un’alunna di 4^ turismo, Margherita Rigoni, accompagnata dalla professoressa Letizia Giambrone, ha ottenuto un buon piazzamento al concorso legato all’educational “Leggere le montagne”, organizzato da Ars.Uni.Vco.