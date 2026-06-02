Re investe nella viabilità: lavori attesi in paese e nelle frazioni

L’amministrazione comunale di Re sta portando avanti importanti interventi riguardanti, in particolare, viabilità, strade e parcheggi. “Stiamo proseguendo con i lavori che ci eravamo prefissi e avevamo inserito nel nostro programma elettorale”, spiega il sindaco Massimo Patritti. In particolare, è in corso l’intervento per l’ampliamento del parcheggio nella frazione di Dissimo e si proseguirà poi con i lavori di riqualificazione della piazza del Santuario. “Tra i prossimi progetti - conclude il primo cittadino - abbiamo in programma l’ampliamento del parcheggio nella frazione di Folsogno: abbiamo già incontrato i proprietari di due case che dovrebbero essere demolite e che, quindi, lascerebbero uno spazio più ampio per la sosta”.