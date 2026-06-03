L'arte di Carlo Bossone in mostra a Vanzone con San Carlo

In occasione della fiera “Non solo legno” in programma sabato 6 e domenica 7 giugno a Vanzone con San Carlo, la Torre di Battiggio ospiterà l’esposizione artistica “L’armonia della natura. Carlo Bossone e la sua scuola”. La mostra sarà visitabile nelle due giornate della manifestazione, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

La scelta di San Carlo assume un valore particolarmente simbolico: è il paese legato alla memoria di Carlo Bossone, artista che ha saputo raccontare con sensibilità la natura, la montagna e i paesaggi dell’Ossola. L’esposizione nasce come omaggio alla sua pittura e alla scuola artistica che ne custodisce l’eredità, in un dialogo tra arte, paesaggio e memoria. Accanto a Carlo Bossone, il percorso espositivo presenta opere e testimonianze artistiche di Giovanni Bossone, Lorenzo Bossone, Raimonda Rolando Bossone, Tiziana Bossone, Walter Bossone, Sergio Barone, Gaetano Griggi, Piergiorgio Novellini, Bruno Prandini e Moreno Ruggeri.

Inserita nel programma della Fiera del Legno, manifestazione dedicata all’artigianato, alle tradizioni locali e alla valorizzazione del territorio, la mostra arricchisce il fine settimana con un tassello culturale capace di armonizzare legno, pietra, natura e pittura. La Torre di Battiggio diventa così luogo d’incontro tra memoria e bellezza: uno spazio in cui il lavoro delle mani e lo sguardo dell’artista raccontano la stessa appartenenza alla Valle Anzasca.