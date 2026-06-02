Musica in quota, la 20esima edizione si inaugura con il Canaja Brass Quintet

Prende il via domenica 7 giugno la 20esima edizione di Musica in quota. Ad esibirsi nella splendida conca naturale dell'Alpe Prasca, nel territorio di Crevoladossola, sarà il Canaja Brass Quintet. Il concerto inizierà alle 11.30 e sarà il momento culminante di una giornata già di per sé ricca, grazie all'iniziativa “Crevola Art Trekking”. Si rinnova dunque, dopo la positiva esperienza dei due anni precedenti, il “matrimonio” tra le due manifestazioni che uniscono le proprie forze per regalare al pubblico una giornata coinvolgente.

Fondato nel 2017, il Canaja Brass Quintet è il frutto dell’ambizione di cinque appassionati amici musicisti di dare vita ad un ensemble in grado di valorizzare gli ottoni ed il loro repertorio vario ed accattivante. Finalisti del “Premio delle Arti” nella sezione Musica da Camera nel 2021, sono particolarmente apprezzati dalla critica per il loro affiatamento e la grande energia che sono in grado di trasmettere, all’insegna di una sincera e contagiosa ironia. Nel 2025 hanno pubblicato il loro primo disco “Un”, edito Stradivarius, nel quale propongono un repertorio che spazia dalla musica contemporanea italiana fino al jazz americano. Il quintetto è formato da Erika Patrucco e Michele Tarabbia alla tromba, Federico Armari al corno, Nicolo Bombelli al trombone e Marina Boselli all'euphonium. Ad impreziosire l'esibizione del Canaja Brass Quintet saranno gli artisti di Four Hand Circus: con la loro performance, ironica e incalzante, Claudia Ossola e Fabrizio Palazzo porteranno in scena situazioni quotidiane di potere, scherzo, sfida, dove i ruoli dei due protagonisti si ribalteranno inaspettatamente.

Il concerto si terrà ai 1299 metri dell'Alpe Prasca. In caso di maltempo il concerto sarà annullato, mentre l'evento Crevola Art Trekking sarà rinviato alla domenica successiva. Come anticipato, in concomitanza con il concerto di Musica in quota, il Consorzio di Crevola Alta, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Crevoladossola, il Seo Cai Domodossola e con il patrocinio del comune di Crevoladossola e dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola organizza dalle 9.00 alle 17.00 la nuova edizione di Crevola Art Trekking, esposizione di opere artistiche lungo il sentiero che dalla località Scezza (750 m) conduce all’Alpe Prasca (1299 m). L'itinerario artistico può essere percorso in autonomia oppure in gruppo con accompagnatore del Cai (partenza alle 8.30). Lungo il percorso di 9 km si incontreranno alcuni allestimenti, a metà circa sarà allestito un piccolo punto ristoro. All'Alpe Prasca sarà possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Gruppo Alpini di Crevoladossola. Per info e prenotazioni tel. 335 5892587. In alternativa pranzo al sacco.