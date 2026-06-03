“Dieci anni di noi e di voi”: il festival Mergozzo si nota celebra il suo anniversario

Dieci anni di attività per “Mergozzo si nota”, il festival di musica, spettacolo e cultura che dal 2016 anima il territorio, prima con le estati mergozzesi e successivamente anche con appuntamenti nelle stagioni invernali. Un traguardo che diventa occasione di celebrazione e bilancio per una delle esperienze culturali più longeve e partecipate del borgo.

Nel corso del tempo, il progetto è cresciuto progressivamente, passando da iniziativa nata dall’idea di un gruppo di amici a rassegna strutturata, in grado di ospitare artisti di rilievo nazionale e internazionale. Nonostante l’evoluzione e l’ampliamento del programma, è rimasto invariato lo spirito originario: promuovere, attraverso la cultura, la bellezza di Mergozzo e del suo territorio.

Il decennale rappresenta anche un momento di riconoscenza verso tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione: soci, volontari e artisti che, edizione dopo edizione, hanno lasciato un segno nella storia del festival.

I volti e i ricordi di questi dieci anni sono raccolti in una mostra allestita nel Porticato delle Cappelle, che ripercorre visivamente il cammino della manifestazione e della comunità che le ruota attorno.

Un ringraziamento viene rivolto all’Amministrazione comunale, da sempre sostenitrice del progetto, alla Parrocchia che ospita il festival negli spazi del Porticato delle Cappelle, agli enti del territorio con cui si sono consolidate collaborazioni nel tempo, agli sponsor che hanno garantito il loro supporto e alla Fondazione Comunitaria del VCO, che negli anni ha creduto e sostenuto le attività della rassegna.