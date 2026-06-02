Mergozzo, una giornata di creatività al Porticato delle Cappelle

Una giornata dedicata alla manualità, alla fantasia e al riuso creativo nel suggestivo scenario del Porticato delle Cappelle di Mergozzo. Sabato 6 giugno, dalle 10 alle 18, andrà in scena la “Rassegna di creatività”, appuntamento che proporrà laboratori, dimostrazioni e attività dedicate al mondo dell’artigianato e della creatività.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti la possibilità di mettersi alla prova con sei diversi laboratori, guidati da artiste, artigiane e creative del territorio, spaziando dalle decorazioni floreali alle tecniche di upcycling, fino alla lavorazione della carta e del tessile.

Tra le proposte in programma ci sarà “La borsina di fiori” con Roberta Laudi, un laboratorio dedicato alla realizzazione di una borsa in rete da consigliera intrecciata con fili di ferro. Il corso, della durata di circa un’ora e mezza, sarà proposto in due turni, alle 10.30 e alle 14.30.

Spazio anche al recupero creativo con il “Laboratorio di Upcycling” condotto da Laura Tremolada, che guiderà i partecipanti nella creazione di opere originali attraverso materiali, colori, lino irrigidito, tulle ricamato e applicazioni.

Non mancheranno le attività dedicate alla decorazione e al restyling, come il laboratorio “Restyling di un vassoio” a cura de Le Cicale, pensato per trasformare e rinnovare un vecchio oggetto attraverso diverse tecniche decorative.

Sul fronte del cucito creativo e del ricamo sarà invece proposto “Fragola puntaspilli”, workshop organizzato da La Cruna del Lago e Nikyscreations per confezionare una fragola utilizzabile come puntaspilli, porta-forbici o elemento decorativo.

Tra carta e manualità, Nilde guiderà i partecipanti nella realizzazione di una rosa in carta crespa, mentre Milvia Bisiacchi proporrà “Vintage Book”, laboratorio dedicato alla creazione di un quaderno con custodia in stile vintage.

L’ingresso alla manifestazione sarà libero, mentre per partecipare ai laboratori sarà obbligatoria la prenotazione tramite sms o WhatsApp ai contatti indicati dagli organizzatori. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo museomergozzo@tiscali.it.

L’evento è promosso con il coinvolgimento del Comune di Mergozzo, dell’Ecomuseo del Granito di Montorfano, dell’associazione Le Cicale, del Gruppo Archeologico Mergozzo, della rete Baveno Città del Granito e con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO.