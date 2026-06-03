Parte il Terre di Mezzo Tour: l’accoglienza protagonista tra lago e montagna

Nello scorso fine settimana l’associazione Comuniterrae ha ufficialmente dato il via all’edizione 2026 del “Terre di Mezzo Tour” con un convegno dedicato all’accoglienza e una tappa di anteprima. Sabato 30 maggio, nella splendida cornice dell’Ecoresort Fiorlago di Bracchio a Mergozzo, si sono succeduti al mattino relatori provenienti da varie parti d’Italia: da Filippo Grasso dell’Università’ di Messina a Gabriella Castelli dell’Alta via delle Grazie, da Giada Lora per i rifugi Alto Piemonte a Lidia Robba per l’associazione Case Piemontesi, per concludere con Neven Adzaip del portale Dormire in cammino. Tutti, in modo chiaro e coinvolgente, hanno portato un importante contributo di suggerimenti e informazioni pratiche sull’importanza dell’accoglienza in un cammino.

Dopo la pausa pranzo a cura di Sostanza Food, al pomeriggio si sono susseguiti i contributi di chi sul nostro territorio fa già accoglienza: tra gli altri, Serena Gaiazzi, una giovanissima ragazza che segue con entusiasmo le orme dei genitori all’agriturismo Corte Merina di Cicogna. Ad arricchire l’appuntamento le esperienze sensoriali di Adriana Sequeira e le pratiche yoga di Barbara Morandi.

A testimoniare l’importanza dell’appuntamento e del valore per il territorio i saluti costruttivi e non formali del sindaco di Mergozzo, Massimiliano Stoto, di Rino Porini e Luciano Paretti, rispettivamente per la provincia e per il comune di Verbania, di Massimo Bocci per l’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e di Davide Molinari, presidente della Comunità del Parco Val Grande.

Domenica 31 il primo appuntamento del Tour, che quest’anno ha previsto un’escursione alla scoperta di Calpera, affascinante alpeggio del comune di Aurano.

Qui si è potuto toccare con mano l’importanza dell’accoglienza: non solo l’aperitivo con la Pro Loco di Aurano e l’associazione Il dragone di Piaggia, ma anche canti e giochi in legno intorno al lavatoio, proposti da Franco De Ponti, nonché l’ormai diventato tipico gioco calperese della “sguaina”, animale misterioso delle nostre valli. Barbara Meneguzzi, che ricopre anche la carica di vicepresidente del Parco nazionale, ha proposto alcune note storiche del luogo. Al ritorno alla Zipline, pranzo ed intrattenimento con FuturArkestra, che coinvolge sempre con le sue bizzarre, e professionalmente impeccabili, interpretazioni jazz.

L’associazione, che gestisce l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, dà appuntamento a tutti a luglio per la mostra fotografica “Cenerentole” a Palazzo Pretorio a Vogogna e a fine agosto per la vera e propria edizione 2026 del Terre di Mezzo tour.