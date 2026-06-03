Tre giorni di sport, musica e divertimento con “Pieve n’ Festa 2026”

Tre giornate all’insegna dello sport, della musica e del divertimento animeranno Pieve Vergonte nel weekend del 19, 20 e 21 giugno con “Pieve n’ Festa 2026”, organizzata dalle associazioni del territorio e dalla Pro Loco. Un programma ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere tutte le età, tra gare, dj set, buona cucina e divertimento.

La festa prenderà il via venerdì 19 giugno alle 18 con l’apertura ufficiale dell’area eventi. Alle 19 è previsto il ritrovo per le iscrizioni della terza edizione di “Pieve n Corsa a Staffetta”, la gara podistica organizzata in collaborazione con SkyRunner Vco Ossola, con partenza fissata alle 20. A seguire, alle 21, le premiazioni della competizione e l’apertura del servizio cucina con griglia e piadine. La serata proseguirà dalle 22 con la musica di Panico Deejay. Sabato 20 giugno il programma riprenderà dalle 18 con l’apertura della festa e dell’aperitivo serale. Anche in questa occasione saranno attivi il servizio cucina, la griglia e lo spazio dedicato alle piadine. Dalle 22 spazio alla musica con il dj set di Garro & Mella.

La giornata conclusiva di domenica 21 giugno sarà dedicata in particolare al ciclismo. Alle 8 è previsto il ritrovo degli atleti per la gara ciclistica, mentre dalle 10 prenderanno il via le partenze dedicate agli esordienti del primo e del secondo anno. In mattinata si svolgerà anche la pedalata con Tiziano, denominata “Raduné”.

Alle 12 sarà possibile pranzare con menù fisso oppure con la grigliata proposta dagli organizzatori. Nel pomeriggio, alle 13.30, è fissato il ritrovo degli atleti della categoria giovanissimi, mentre alle 15 prenderà il via la seconda gara ciclistica della giornata. Dalle 19 torneranno attivi cucina, griglia e piadine e la manifestazione si concluderà alle 21.30 con il dj set di Lele Alberganti. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti stand gastronomici.