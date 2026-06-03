Torna il 'Creula Fest' a Domodossola: tre giorni di sport, musica e sapori allo stadio Curotti

Domodossola si prepara ad accogliere una nuova edizione del Creula Fest, in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 nella cornice dello stadio comunale Curotti. Dopo il successo registrato negli anni scorsi, la manifestazione torna a proporre un fine settimana all’insegna dello sport, della musica e della convivialità.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca l’introduzione del torneo di beach volley, che va ad affiancare il consolidato torneo di calcio giovanile, protagonista delle passate edizioni. Una scelta pensata per ampliare l’offerta sportiva dell’evento e coinvolgere un numero ancora maggiore di partecipanti e appassionati.

Non mancherà poi uno degli ingredienti più apprezzati del Creula Fest: la proposta gastronomica. Per tutta la durata della manifestazione, a pranzo e a cena, saranno operative le cucine con le specialità preparate dai cuochi dell’evento. Tra i piatti immancabili ci saranno le costine alla griglia, mentre la pizzeria resterà attiva per soddisfare tutti i gusti, insieme a un’offerta culinaria pensata per coniugare qualità e convivialità.

Spazio anche alla musica con due serate dedicate all’intrattenimento. Venerdì 5 giugno il palco ospiterà il dj set di Bunny, mentre sabato 6 giugno sarà la volta della serata con Garro & Mella.