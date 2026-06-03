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Ossola | 03 giugno 2026, 09:50

Duecento persone all'inaugurazione del parco giochi di Cuzzago FOTO

Il consigliere comunale Addamo: ''Una giornata riuscita''

Inaugurato il nuovo parco giochi a Cuzzago. Domenica pomeriggio festa riuscita alle spalle della chiesa della frazione di Premosello Chiovenda, dove l’amministrazione comunale ha stato realizzato un nuovo parco giochi inclusivo.

‘’Una giornata riuscita alla grande – dice il consigliere comunale Salvatore Addamo - . Circa duecento persone hanno aderito alla giornata. Erano presenti i Truccabimbi di Verbania e Premosello. Ad allietare la giornata, la presenza del camioncino con i gelati .Ai bambini presenti è stato dato un pensierino. Ringrazio la ditta Locatelli , Pella legnami, supermercato Conad, supermercato Sigma per il loro contributo offerto. Ed anche le tante persone che mi hanno dato una mano per rendere questa giornata molto significativa e molto partecipata , oltre le aspettative. Da domani il mio impegno sarà per il parco giochi di Premosello’’.

re.ba.

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