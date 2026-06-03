Duecento persone all'inaugurazione del parco giochi di Cuzzago FOTO

Inaugurato il nuovo parco giochi a Cuzzago. Domenica pomeriggio festa riuscita alle spalle della chiesa della frazione di Premosello Chiovenda, dove l’amministrazione comunale ha stato realizzato un nuovo parco giochi inclusivo.

‘’Una giornata riuscita alla grande – dice il consigliere comunale Salvatore Addamo - . Circa duecento persone hanno aderito alla giornata. Erano presenti i Truccabimbi di Verbania e Premosello. Ad allietare la giornata, la presenza del camioncino con i gelati .Ai bambini presenti è stato dato un pensierino. Ringrazio la ditta Locatelli , Pella legnami, supermercato Conad, supermercato Sigma per il loro contributo offerto. Ed anche le tante persone che mi hanno dato una mano per rendere questa giornata molto significativa e molto partecipata , oltre le aspettative. Da domani il mio impegno sarà per il parco giochi di Premosello’’.