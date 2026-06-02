Soccorso alpino in azione tra Varzo e San Bernardo: escursionista ferita al braccio

Si sta articolando su più fronti l’intervento di soccorso per una coppia di escursionisti lungo la traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola.

Oltre alle stazioni di Bognanco e Domodossola, e alla Sagf (Soccorso alpino della Guardia di finanza), è stata attivata anche una squadra partita direttamente da Varzo per raggiungere la zona dell’intervento.

La coppia si trovava in difficoltà in prossimità del passo a causa delle condizioni di scarsa visibilità. L’uomo ha chiesto aiuto per la moglie, che ha riportato un trauma a un braccio durante l’escursione.

Le squadre stanno convergendo sull’area per procedere al recupero dei due escursionisti, che al momento non risultano più raggiungibili telefonicamente, probabilmente a causa dell’assenza di copertura di rete nella zona.