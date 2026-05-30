Pronto il nuovo parco giochi di Cuzzago

‘’Avevamo dei parchi usurati ed abbiamo pensato bene di investire per dare al paese queste aree inclusive’’. Così parla Salvatore Addamo, consigliere comunale titolare di alcune deleghe, che da tempo sta seguendo attivamente la realizzazione dei due parchi giochi che il Comune ha deciso di realizzare.

Il primo sarà inaugurato domenica 31 maggio, alle 16, a Cuzzago. Un parco ricavato alle spalle della chiesa s terreni della Diocesi.

‘’Infatti abbiamo rinnovato la locazione di terreni per 6 più altri 6 anni – spiega Addamo - . I lavori sono iniziati un mese fa e domenica inaugureremo quest’era attrezzata completa di giochi inclusivi adatti anche alle persone disabili’’.

Una piccola festa, compresa la benedizione dei giochi, che permetterà all’amministrazione Fovanna di concretizzare questo progetto che, come detto, vedrà anche la realizzazione di un secondo parco giochi anche nel capoluogo.

‘’A Premosello i lavori inizieranno tra poco – dice Addamo – . Un intervento, in totale, per entrambi, di 150 mila euro’’.