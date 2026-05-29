A scuola di montagna: i ragazzi del Cai guidano l’escursione a Montecrestese

Come si dice: "l’imparare facendo". Ovvero: a scuola di montagna. Ha registrato un'altissima adesione la giornata organizzata dalla Scuola Est Monterosa di Alpinismo Giovanile del Cai. Domenica 17 maggio una novantina di bambini e ragazzi si sono ritrovati a Montecrestese per un'escursione un po' originale. Questa volta i ruoli si sono in un certo senso ribaltati. Sono stati i giovani dell'Alpinismo Giovanile a condurre in passeggiata i loro accompagnatori. Sotto ovviamente l'occhio vigile di questi ultimi, i bambini e i ragazzi, suddivisi in squadre, hanno intrapreso - cartina alla mano - un'escursione che andava a toccare i punti più suggestivi di Altoggio e delle altre frazioni di Montecrestese. Erano previsti dei punti tappa, presso i quali i partecipanti hanno dovuto affrontare alcune prove e cimentarsi con alcuni giochi e attività sportive. Al termine le premiazioni e la merenda in compagnia (i genitori avevano partecipato ad un'escursione, sempre grazie agli accompagnatori, sulle alture di Altoggio). A tutti i bambini e ragazzi sono stati consegnati dei gadget ricordo. “Ringraziamo tutti gli operatori e volontari Cai che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata”, le parole degli organizzatori. Una giornata che ha visto i giovani delle sezioni di Arona, Domodossola, Piedimulera, Villadossola, Stresa/Baveno e Vigezzo, fare squadra, nel vero senso della parola: un'occasione importante per tutti, di socializzazione e aggregazione. Nel segno della passione per la montagna. E dell'Alpinismo Giovanile.