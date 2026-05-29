A scuola di montagna: i ragazzi del Cai guidano l’escursione a Montecrestese

Come si dice: "l’imparare facendo". Ovvero: a scuola di montagna. Ha registrato un'altissima adesione la giornata organizzata dalla Scuola Est Monterosa di Alpinismo Giovanile del Cai. Domenica 17 maggio una novantina di bambini e ragazzi si sono ritrovati a Montecrestese per un'escursione un po' originale. Questa volta i ruoli si sono in un certo senso ribaltati. Sono stati i giovani dell'Alpinismo Giovanile a condurre in passeggiata i loro accompagnatori. Sotto ovviamente l'occhio vigile di questi ultimi, i bambini e i ragazzi, suddivisi in squadre, hanno intrapreso - cartina alla mano - un'escursione che andava a toccare i punti più suggestivi di Altoggio e delle altre frazioni di Montecrestese. Erano previsti dei punti tappa, presso i quali i partecipanti hanno dovuto affrontare alcune prove e cimentarsi con alcuni giochi e attività sportive. Al termine le premiazioni e la merenda in compagnia (i genitori avevano partecipato ad un'escursione, sempre grazie agli accompagnatori, sulle alture di Altoggio). A tutti i bambini e ragazzi sono stati consegnati dei gadget ricordo. “Ringraziamo tutti gli operatori e volontari Cai che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata”, le parole degli organizzatori. Una giornata che ha visto i giovani delle sezioni di Arona, Domodossola, Piedimulera, Villadossola, Stresa/Baveno e Vigezzo, fare squadra, nel vero senso della parola: un'occasione importante per tutti, di socializzazione e aggregazione. Nel segno della passione per la montagna. E dell'Alpinismo Giovanile.
In Breve
sabato 30 maggio
venerdì 29 maggio
giovedì 28 maggio
mercoledì 27 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?