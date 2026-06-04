Antronapiana verso un nuovo Infopoint turistico

Il Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola avrebbe l’intenzione di aprire un nuovo Infopoint ad Antronapiana. Il presidente Francesco Gaiardelli, dopo aver recepito la proposta dal sindaco Franco Borsotti, conferma che l’Atl ha già deliberato in tal senso e successivamente preso visione degli spazi nella piazza del paese.

Dice Gaiardelli: “Quella di Borsotti al momento è solo un’intenzione, ma nel caso ci desse l’ok lo aiuteremo in questa operazione perché è importante poter disporre di una rete sempre più capillare di uffici turistici, soprattutto in un territorio dalla conformazione particolare come quello del Vco e Novarese. Gli Infopoint sono strumenti utili e necessari per far scoprire le bellezze dei nostri borghi ai visitatori e promuovere gli eventi di tutte le realtà della zona”.

Con quello previsto di Antronapiana, meta turistica assai importante, l’Atl annovererà 10 Iat, due in più di quelli esistenti a Torino, e più di 20 Infopoint. Numeri che confermano la centralità del settore turistico nelle due province.

“Al giorno d’oggi diventa sempre più importante mettere i turisti o chi cerca informazioni a proprio agio – conclude Gaiardelli –, presto inaugureremo l’undicesimo Iat, quello di Omegna, e prima di terminare il mio mandato vorremmo anche provare ad aprire gli Infopoint di Re, di fronte al Santuario della Madonna del Sangue e di Crodo, nell'ex sede della Comunità montana”.