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Attualità | 24 luglio 2026, 19:42

Il miliardario degli Emirati Arabi Mohamed Alabbar in visita a Macugnaga

Il fondatore e Ceo di Emaar Properties, il colosso immobiliare che ha realizzato il Burj Khalifa e il Dubai Mall, ha trascorso il pomeriggio ai piedi del Monte Rosa per conoscere il paese e i suoi progetti di sviluppo

Il miliardario emiratino Mohamed Alabbar, fondatore e Ceo di Emaar Properties, il colosso immobiliare internazionale alle spalle di alcuni dei più celebri simboli di Dubai, tra cui il Burj Khalifa e il Dubai Mall, ha fatto visita mercoledì a Macugnaga.

Alabbar ha trascorso il pomeriggio nella località ai piedi del Monte Rosa, apprezzandone il paesaggio e le caratteristiche del territorio. Nel corso della visita ha incontrato l’amministrazione comunale, interessandosi alle idee e ai progetti di sviluppo di Macugnaga, prima di visitare il Dorf e concludere il tour all’Alpe Burki.

"Macugnaga ha ricevuto la visita di Mohamed Ali Alabbar, fondatore e Ceo di Emaar - racconta il sindaco Stefano Candiani -  Mr. Alabbar si è trattenuto nel pomeriggio di mercoledì a Macugnaga, apprezzando la bellezza del paese e del Monterosa, intrattenendosi con l’amministrazione per conoscere le idee di sviluppo del paese e ha poi visitato il Dorf, terminando all’Alpe Burki".

Una visita di particolare rilievo per Macugnaga, che guarda al futuro e alle prospettive di sviluppo della località ai piedi del Rosa.

Miria Sanzone

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