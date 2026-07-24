Il miliardario degli Emirati Arabi Mohamed Alabbar in visita a Macugnaga

Il miliardario emiratino Mohamed Alabbar, fondatore e Ceo di Emaar Properties, il colosso immobiliare internazionale alle spalle di alcuni dei più celebri simboli di Dubai, tra cui il Burj Khalifa e il Dubai Mall, ha fatto visita mercoledì a Macugnaga.

Alabbar ha trascorso il pomeriggio nella località ai piedi del Monte Rosa, apprezzandone il paesaggio e le caratteristiche del territorio. Nel corso della visita ha incontrato l’amministrazione comunale, interessandosi alle idee e ai progetti di sviluppo di Macugnaga, prima di visitare il Dorf e concludere il tour all’Alpe Burki.

"Macugnaga ha ricevuto la visita di Mohamed Ali Alabbar, fondatore e Ceo di Emaar - racconta il sindaco Stefano Candiani - Mr. Alabbar si è trattenuto nel pomeriggio di mercoledì a Macugnaga, apprezzando la bellezza del paese e del Monterosa, intrattenendosi con l’amministrazione per conoscere le idee di sviluppo del paese e ha poi visitato il Dorf, terminando all’Alpe Burki".

Una visita di particolare rilievo per Macugnaga, che guarda al futuro e alle prospettive di sviluppo della località ai piedi del Rosa.