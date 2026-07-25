Le previsioni meteo per il fine settimana

Tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domenica una depressione atlantica transiterà dal golfo di Biscaglia verso l'arco alpino, causando condizioni di instabilità diffusa sul Piemonte, con temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni, sostenute raffiche di vento e fulminazioni, con un calo termico nella giornata di domenica. "Il successivo allontanamento verso sudest della depressione favorirà un miglioramento del tempo lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - con sensibile risalita dei valori di pressione e zero termico a 5000 metri."

SABATO 25 LUGLIO 2026

Nuvolosità: cielo inizialmente sereno; formazione di nubi cumuliformi sulle Alpi occidentali in tarda mattinata in graduale estensione al resto della regione nelle ore successive con cielo generalmente nuvoloso in serata. Precipitazioni: intorno a mezzogiorno deboli rovesci sui rilievi nordoccidentali in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali e occidentali in serata e al resto della regione nella notte; previsti fenomeni localmente intensi ed organizzati associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni. Zero termico: in calo a partire da nord-ovest, sui 3800 m a nord e 4000 m a sud. Venti: moderati in montagna, in rotazione da ovest a sudovest sulle Alpi, e da sudest sull'Appennino, con rinforzi sui rilievi meridionali nel pomeriggio. Deboli o localmente moderati da nordest sulle pianure settentrionali e da sud su quelle meridionali. Raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali.

DOMENICA 26 LUGLIO 2026

Nuvolosità: cielo nuvoloso fino all'alba; ampie schiarite in mattinata; formazione di cumuli sui rilievi nel pomeriggio in dissolvimento serale. Precipitazioni: temporali forti nelle ore prima dell'alba sui settori orientali e nordoccidentali, asciutto altrove. Pausa delle precipitazioni in mattinata e attivazione di deboli o moderati rovesci sui rilievi nel pomeriggio. Zero termico: iniziale calo al mattino sui 3600-3700 m, in rapida ascesa nel pomeriggio fino a 4100-4200 m. Venti: moderati in rotazione da ovest a nord sulle Alpi, sull'Appennino moderata tramontana al mattino e libeccio dal pomeriggio. In pianura debole ventilazione settentrionale all'alba e vento marino pomeridiano. Raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali. Altri fenomeni: fino all'alba fulminazioni, locali grandinate e raffiche di vento.