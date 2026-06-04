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Attualità | 04 giugno 2026, 15:07

Bando edilizia residenziale pubblica, la Cgil affianca i cittadini nella compilazione delle domande

L'ufficio di Domodossola è aperto il martedì e il mercoledì fino alla scadenza, prevista per il 17 luglio

Bando edilizia residenziale pubblica, la Cgil affianca i cittadini nella compilazione delle domande

Lo Spi Cgil Novara Vco, insieme al Sunia (sindacato inquilini Cgil) avvisa la cittadinanza che presso gli uffici della Cgil di Domodossola - in via Casale di Masera - gli operatori saranno disponibili per affiancare i cittadini nella compilazione delle domande per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica emesso dal comune di Domodossola nei giorni scorsi. Gli uffici rimarranno aperti il martedì pomeriggio e mercoledì tutto il giorno fino alla scadenza del bando, prevista per il 17 luglio.

l.b.

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