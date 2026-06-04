''Sguardi sulle mafie del Nord'', momento di confronto a Varzo

Venerdì 6 giugno alle ore 17.30, presso la Torre di Varzo (Piazza Agnesetta 4), si terrà l’incontro pubblico “Custodire la memoria, costruire il futuro. Sguardi sulle mafie al Nord tra memoria collettiva, attivazione giovanile e impegno civile”.

Un momento di confronto promosso dal Comune di Varzo, insieme all’Associazione 21 Marzo e a Libera VCO, per riflettere su una domanda ancora attuale: quanto conosciamo davvero le storie che hanno segnato il nostro territorio e quanto quella memoria può aiutarci a leggere il presente?

Al centro dell’incontro ci sarà anche Operazione Betulla, la prima grande operazione antimafia nel Nord Italia: una vicenda che ha attraversato l’Ossola e che ancora oggi interroga il territorio su memoria, consapevolezza e responsabilità collettiva.

Sarà un dialogo aperto tra racconto giornalistico, impegno civile e lavoro associativo, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e ai temi della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Interverranno: Arianna Giannini Tomà, giornalista e autrice del podcast Operazione Betulla , Davide Galletti e Ilaria Mauro di Libera VCO