Verbania, domani la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Domani venerdì 5 giugno, alle ore 10.30, sarà celebrata la ricorrenza del 212° annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
La cerimonia militare, presieduta dal Colonnello Domenico Baldassarre, Comandante Provinciale Carabinieri di Verbania, si svolgerà, nella caserma sede del Comando Provinciale, alla presenza delle maggiori autorità civili e militari della provincia, nonché di tutte le componenti territoriali e speciali dell’Arma dei Carabinieri del VCO.
La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell'Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.
A scandire i momenti salienti della cerimonia saranno, anche quest’anno, le musiche della banda degli studenti del liceo musicale Gobetti di Omegna.
Nel corso della cerimonia saranno inoltre premiati alcuni militari distintisi nel corso dell’ultimo anno in operazioni di servizio.