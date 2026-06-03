Premosello, raccolti 800 euro per la Fondazione Fibrosi Cistica con l’iniziativa “Stefy, un fiore per ricordarti”

Grande partecipazione sabato 30 maggio a Premosello per l’iniziativa benefica “Stefy, un fiore per ricordarti”, organizzata in occasione del torneo di calcio dedicato alla memoria di Mario Bonacini.

La raccolta fondi, realizzata attraverso la vendita di fiori, ha permesso di raccogliere 800 euro che saranno devoluti alla Fondazione Fibrosi Cistica – delegazione Vco, nel ricordo di Stefania Zonca.

L’iniziativa ha registrato una significativa adesione da parte della comunità e dei partecipanti all’evento, confermando ancora una volta la sensibilità del territorio verso le attività solidali e le cause di valore sociale.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Floricoltura Prelli di Domodossola per la collaborazione offerta, così come al Torino Club e al Gruppo Mutatori di Premosello, che hanno sostenuto l’organizzazione dell’iniziativa.

La giornata si è così trasformata non soltanto in un momento dedicato allo sport e al ricordo, ma anche in un’importante occasione di solidarietà, capace di unire persone, associazioni e realtà del territorio attorno a un obiettivo condiviso.