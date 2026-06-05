Dissesto idrogeologico, dalla regione 568mila euro ai comuni del Vco

La regione Piemonte continua a investire nella messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali. Con il nuovo stanziamento del programma di finanziamento previsto dalla legge regionale 38/78 sono stati assegnati complessivamente oltre 3,6 milioni di euro per sostenere 69 interventi distribuiti su tutto il territorio. Gli interventi riguardano opere di consolidamento di strade comunali, sistemazioni idrauliche, ripristino di muri di sostegno, difese spondali, consolidamenti di versanti e interventi urgenti di protezione civile necessari a garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità della viabilità locale.

Per il territorio del Verbano Cusio Ossola sono stati destinati oltre 568mila euro. I comuni finanziati sono: Arizzano (21 mila euro), Bognanco (96 mila euro), Brovello-Carpugnino (oltre 67 mila euro), Cossogno (100 mila euro), Madonna del Sasso (25 mila euro), Mergozzo (oltre 67 mila euro complessivi), Quarna Sotto (oltre 11 mila euro), Re (30 mila euro) e Varzo (150 mila euro).

“Le risorse stanziate - dichiara il presidente della regione Alberto Cirio - confermano l’attenzione delle istituzioni verso la sicurezza del territorio e il sostegno ai comuni. Investire nella manutenzione e nella tutela del territorio significa proteggere le comunità locali, rafforzare la resilienza del Piemonte e garantire interventi concreti a beneficio dei cittadini”.

“Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della regione verso i territori e verso i comuni che ogni giorno affrontano criticità legate al dissesto idrogeologico - dichiara l’assessore regionale alle opere pubbliche Marco Gabusi -. Abbiamo scelto di finanziare interventi concreti e immediatamente cantierabili, perché sappiamo bene che intervenire tempestivamente significa limitare i danni e mettere in sicurezza comunità e infrastrutture prima che le situazioni si aggravino ulteriormente. Il nostro obiettivo è dare risposte rapide ai territori e sostenere i sindaci nella gestione delle criticità”.