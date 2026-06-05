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Attualità | 05 giugno 2026, 10:15

Tra Museo del Paesaggio e “Il Maggiore” un corso avanzato sulla civiltà dei faraoni

Dal 7 settembre al 18 dicembre un ciclo di studi sull’antico Egitto promosso dal Centro italiano di egittologia “Giuseppe Botti”: formazione, ricerca e crediti universitari

Tra Museo del Paesaggio e “Il Maggiore” un corso avanzato sulla civiltà dei faraoni

Museo del Paesaggio e centro eventi “Il maggiore” ospiteranno, dal 7 settembre al 18 dicembre prossimi un corso avanzato di studi sulla civiltà dell’antico Egitto organizzato dal Centro italiano di egittologia “Giuseppe Botti”, la cui sede legale è a Domodossola.

“La frequenza al corso da’ diritto a crediti formativi utilizzabili in corsi universitari di diverse discipline”, spiega il responsabile scientifico, Reggiani, docente di Papirologia all’università di Parma, collegato in video con la presentazione al museo.

Il corpo docente sarà composto da studiosi, ricercatori, specialisti, Il programma, in corso di di definizione comprende diverse discipline: storia, archeologia, letteratura, linguistica egiziana, geroglifico, ieratico, demonticò, civiltà copta L’Area Papirologia è dedicata allo studio del papiro come supporto materiale e come veicolo di cultura: corsi di restauro, papirologia greco romana, trascrizione ed edizione di papiri greci inediti e ostraca (frammenti di ceramica) greci.

L’area storico culturale affronta l’Egitto come sistema complesso di saperi, pratiche religiose e rappresentazioni simboliche. L’area moderna indaga sulla fortuna dell’Egitto dopo l’antichità: dai viaggi alle esplorazioni, dall’Egittomania all’influenza sulla cultura europea e sulla musica colta.

Redazione

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