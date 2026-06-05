“Bosco, Boschino, Boscatto”: il teatro in scena alla biblioteca Contini

Sabato 6 giugno alle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita uno spettacolo teatrale dal titolo “Bosco, Boschino, Boscatto”, portato in scena dal Centro Studi Fera.

Questa la storia: una strega malvagia vuole bruciare tutte le prime edizioni dei libri del mondo per spegnere la curiosità negli esseri umani, ma qualcosa nel bosco dove sono custodite glielo impedirà. Lo spettacolo mette in forma teatrale il lavoro realizzato dal Centro Studi Fera con la mostra “Creature sensibili” ospitata in biblioteca l’anno scorso, che ha portato all’esposizione delle opere interamente fatte a mano dai ragazzi che hanno partecipato al progetto.

“Bosco, Boschino, Boscatto”, quest’anno, dà continuità al percorso creativo iniziato con la mostra dando la possibilità a ciascuno dei giovani partecipanti di esprimere se stesso attraverso il gioco, la fantasia e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. Anche la musica, che verrà eseguita dal vivo, è stata composta da uno degli attori, mentre la scenografia è stata realizzata con la collaborazione di Agnese Rodari.

Proprio perché va a stimolare capacità innate dentro ciascuno di noi, lo spettacolo si rivolge a un pubblico trasversale dai 4 ai 14 anni, unendo bambini e ragazzi nel piacere di lasciare spazio alla propria immaginazione. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232 o all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.