Csi Domodossola ai Campionati Nazionali di Lignano Sabbiadoro

Da oggi il Csi Domodossola sarà protagonista ai Campionati Nazionali Csi di Lignano Sabbiadoro, appuntamento più importante della stagione agonistica e obiettivo verso cui il gruppo ha lavorato con continuità fin dall'inizio dell'anno.La società ossolana si presenta alla manifestazione tricolore forte dei progressi evidenziati nel corso delle ultime competizioni regionali, che hanno confermato la crescita tecnica e cronometrica degli atleti e la validità del percorso di preparazione svolto negli ultimi mesi.

A rappresentare il Csi Domodossola saranno Angelica Di Benedetto, Federico Bartolozzi, Matteo Pifferi, Giorgia Pifferi, Serena Pianzola, Lorenzo Iorio, Emma Dotti Sante, Mireya Baccenetti, Eva Marinello, Filippo Catena Cardillo, Gloria Albert, Mirko Cartini, Lorenzo Capitani, Federica Conti, Alessandra Farucci e Diego Scavelli.

Per tutti loro sarà l'occasione di confrontarsi con le migliori realtà nazionali del circuito Csi, in una manifestazione che rappresenta il punto più alto della stagione e un'importante esperienza di crescita sportiva e personale.

“L'obiettivo - spiegano dal Csi Domodossola - sarà quello di confermare i miglioramenti mostrati durante l'anno, cercando di esprimere al meglio il lavoro svolto quotidianamente in allenamento e affrontando le gare con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra”.

Al di là dei risultati, la partecipazione ai Campionati Nazionali rappresenta un traguardo significativo per l'intero gruppo e la conferma del percorso di crescita che il Csi Domodossola sta portando avanti stagione dopo stagione.