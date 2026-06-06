Weekend tra sole e caldo estivo, ma prima attenzione ai temporali

Dopo una notte caratterizzata da rovesci e temporali, soprattutto sulle zone del Lago Maggiore e del Piemonte nordorientale, il fine settimana si apre con un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, già dalla mattinata di sabato il maltempo tenderà ad allontanarsi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie e a un generale ritorno del sole.

Nelle prime ore di oggi saranno ancora possibili piogge e locali temporali tra Verbano, Cusio e Novarese, ma nel corso della giornata il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23 gradi nel Verbano Cusio Ossola e ai 24 gradi in provincia di Novara.

La giornata di domenica sarà invece all'insegna della stabilità atmosferica. Il cielo si presenterà generalmente sereno, con il passaggio di qualche velatura nelle ore centrali, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento e assumeranno valori pienamente estivi: nel Vco si raggiungeranno i 27 gradi, mentre nel Novarese si potranno toccare punte analoghe.

Anche in montagna il clima sarà mite, con lo zero termico in progressivo rialzo fino a sfiorare i 3900 metri. I venti resteranno deboli sia sulle pianure sia lungo i rilievi alpini.

Lo sguardo si sposta infine a lunedì, quando l'avvicinamento di una perturbazione atlantica potrebbe riportare una certa instabilità. Dopo una mattinata soleggiata, saranno infatti possibili rovesci e temporali pomeridiani sulle Alpi e sulle pianure centro-settentrionali del Piemonte, compresi i settori del Vco e del Novarese.

Per il momento, però, il weekend promette condizioni ideali per gite, passeggiate e attività all'aperto, con sole prevalente e temperature gradevoli su tutto il territorio.