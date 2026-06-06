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Villadossola | 06 giugno 2026, 17:15

Villaggio opeario, appartamenti invasi dalla muffa FOTO

Gli inquilini Delle case del quartiere nord della città segnalano ancora disagi

Ancora lamentale arrivano dalle case popolari del Villaggio operaio a Villadossola. Stavolta i residenti ci hanno inviato le foto che dimostrano come alcuni appartamenti siano invasi dalla muffa.

Dopo la proteste dei mesi scorsi (caldaie non funzionanti, acqua sporca dai rubinetti, infiltrazioni dai tetti, pezzi di camino caduti, tapparelle rotte) ora dal Villaggio arrivano le foto che uno degli inquilini ha raccolto e inviato a Ossolanews per dimostrare ancora come i disagi e come sia difficile avere un confronto con gli uffici delle case Atc.

''Abbiamo segnalato questi problemi ma siamo spesso  inascoltati’’ dice S.C., che ci ha contattati: è la stessa persona che poche settimane fa aveva raccolto in strada un pezzo di camino fatto cadere dal vento.

Di recente anche la minoranza consiliare aveva segnalato i problemi del villaggio operaio di Villadossola. 

re.ba.

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