Villaggio opeario, appartamenti invasi dalla muffa FOTO

Ancora lamentale arrivano dalle case popolari del Villaggio operaio a Villadossola. Stavolta i residenti ci hanno inviato le foto che dimostrano come alcuni appartamenti siano invasi dalla muffa.

Dopo la proteste dei mesi scorsi (caldaie non funzionanti, acqua sporca dai rubinetti, infiltrazioni dai tetti, pezzi di camino caduti, tapparelle rotte) ora dal Villaggio arrivano le foto che uno degli inquilini ha raccolto e inviato a Ossolanews per dimostrare ancora come i disagi e come sia difficile avere un confronto con gli uffici delle case Atc.

''Abbiamo segnalato questi problemi ma siamo spesso inascoltati’’ dice S.C., che ci ha contattati: è la stessa persona che poche settimane fa aveva raccolto in strada un pezzo di camino fatto cadere dal vento.

Di recente anche la minoranza consiliare aveva segnalato i problemi del villaggio operaio di Villadossola.