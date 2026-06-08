Auto prende fuoco sulla superstrada dell’Ossola, traffico rallentato all’altezza di Ornavasso VIDEO

Una densa colonna di fumo nero si è alzata oggi pomeriggio lungo la superstrada dell’Ossola, attirando l’attenzione degli automobilisti in transito verso Domodossola. A provocarla è stato l’incendio di un’autovettura avvenuto poco prima dello svincolo di Ornavasso.

L’episodio si è verificato intorno alle 13. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe notato un’anomalia al veicolo e si sarebbe fermato appena in tempo prima che le fiamme si propagassero rapidamente, divorando il mezzo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Verbania, che hanno lavorato per contenere e spegnere il rogo, mentre la Polizia Stradale di Romagnano ha gestito la viabilità e svolto gli accertamenti necessari. Presenti anche gli operatori di Anas per la messa in sicurezza della carreggiata.

Nonostante il forte impatto visivo dell’incendio, non si registrano feriti. Più complicata invece la situazione per il traffico: per consentire l’intervento dei soccorritori la circolazione è stata temporaneamente sospesa e successivamente ripristinata a senso unico di marcia su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica, ma l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un guasto improvviso al veicolo.