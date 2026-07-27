Cardezza piange Lidia Pinauda, storica ristoratrice del paese

Il paese è in lutto per la scomparsa della centenaria Lidia Pinauda. Molto conosciuta in paese e non solo, Lidia ha gestito per decenni con il marito Dante Fodrini il ristorante e l'annessa bottega di alimentari presente in piazza a Cardezza Aveva compiuto quattro giorni fa i 101 anni.

Rimasta vedova nel 1985 ha proseguito con i famigliari l'attività fino al 2013. Lidia era assistita dal figlio Eugenio. Per i cento anni erano andati a festeggiarla con i familiari il sindaco Davide Carigi, il parroco don Paolo Cavagna e il vicesindaco di Beura Flora Bacchetta.