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Cronaca | 27 luglio 2026, 14:35

Cardezza piange Lidia Pinauda, storica ristoratrice del paese

Aveva compiuto 101 anni quattro giorni fa. Per decenni ha gestito con il marito Dante Fodrini il ristorante e il negozio di alimentari nella piazza del paese

Cardezza piange Lidia Pinauda, storica ristoratrice del paese

Il paese è in lutto per la scomparsa della centenaria Lidia Pinauda. Molto conosciuta in paese e non solo, Lidia ha gestito per decenni con il marito Dante Fodrini il ristorante e l'annessa bottega di alimentari presente in piazza a Cardezza Aveva compiuto quattro giorni fa i 101 anni.

Rimasta vedova nel 1985 ha proseguito con i famigliari l'attività fino al 2013. Lidia era assistita dal figlio Eugenio. Per i cento anni erano andati a festeggiarla con i familiari il sindaco Davide Carigi, il parroco don Paolo Cavagna e il vicesindaco di Beura Flora Bacchetta.

Mary Borri

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