Doppio intervento del Soccorso Alpino in Ossola: due escursionisti bloccati tra l'Andolla e Cheggio

Serata di intenso lavoro per il Soccorso Alpino nel territorio ossolano, impegnato in due distinti interventi tra l'alta Valle Antrona e la Valle Bognanco.

L'operazione più impegnativa ha riguardato due escursionisti francesi rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia lungo il percorso tra il Rifugio Andolla e Cheggio. I due hanno contattato i soccorsi spiegando di non essere più in grado di proseguire il cammino.

La stazione del Soccorso Alpino di Villadossola insieme ai militari del Sagf è stata immediatamente allertata e le squadre hanno iniziato l'avvicinamento a piedi per raggiungerli qualora l'elicottero notturno decollato da Torino non fosse riuscito a individuarli dall'alto.

I due escursionisti sono stati recuperati stanchi ma illesi.

Nel frattempo è rientrato l'allarme scattato in Valle Bognanco, dove la stazione locale del Soccorso Alpino era stata attivata per due forristi che non avevano ancora fatto ritorno alle proprie auto. I due sono stati individuati e verranno accompagnati fino ai veicoli. Entrambi sono illesi: il ritardo era dovuto esclusivamente ai tempi di percorrenza.