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Cronaca | 26 luglio 2026, 21:07

Doppio intervento del Soccorso Alpino in Ossola: due escursionisti bloccati tra l'Andolla e Cheggio

Attivato anche l'elicottero notturno per raggiungere due francesi in difficoltà. Conclusa anche la ricerca di due forristi in Valle Bognanco

Serata di intenso lavoro per il Soccorso Alpino nel territorio ossolano, impegnato in due distinti interventi tra l'alta Valle Antrona e la Valle Bognanco.

L'operazione più impegnativa ha riguardato due escursionisti francesi rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia lungo il percorso tra il Rifugio Andolla e Cheggio. I due hanno contattato i soccorsi spiegando di non essere più in grado di proseguire il cammino.

La stazione del Soccorso Alpino di Villadossola insieme ai militari del Sagf è stata immediatamente allertata e le squadre hanno iniziato l'avvicinamento a piedi per raggiungerli qualora l'elicottero notturno decollato da Torino non fosse riuscito a individuarli dall'alto.

I due escursionisti sono stati recuperati stanchi ma illesi.

Nel frattempo è rientrato l'allarme scattato in Valle Bognanco, dove la stazione locale del Soccorso Alpino era stata attivata per due forristi che non avevano ancora fatto ritorno alle proprie auto. I due sono stati individuati e verranno accompagnati fino ai veicoli. Entrambi sono illesi: il ritardo era dovuto esclusivamente ai tempi di percorrenza.

Redazione

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