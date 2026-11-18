La coalizione di centrosinistra del Verbano Cusio Ossola - che comprende il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e Partito della Rifondazione Comunista - guarda con preoccupazione alle difficoltà della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’Asl Vco. Di seguito la nota del centrosinistra.

“Il trasferimento di un ulteriore medico riporta al centro un problema che denunciamo da tempo: la crescente difficoltà del nostro territorio nel trattenere e attrarre professionisti sanitari.

Non intendiamo giudicare le singole scelte professionali, che meritano rispetto. Esprimiamo invece vicinanza e solidarietà a tutti i professionisti che continuano a garantire un servizio essenziale per le donne e le famiglie, spesso in condizioni organizzative complesse. Le loro competenze e la loro dedizione sono un patrimonio da tutelare, che non può essere sostenuto soltanto dal sacrificio personale.

Ostetricia e ginecologia accompagna la salute delle donne in tutte le fasi della vita: dalla prevenzione agli interventi chirurgici, dalle gravidanze ai percorsi nascita, fino alla presa in carico oncologica in collaborazione con il Cas di oncologia.

I 520 parti registrati nel 2025 testimoniano il valore di un’attività che deve essere rafforzata e messa nelle condizioni di proseguire, così come deve continuare il sostegno ai consultori di tutto il territorio. Alla direzione generale dell’Asl chiediamo di assumersi fino in fondo la responsabilità delle condizioni organizzative e lavorative della struttura.

Le uscite di personale non possono essere affrontate come episodi isolati, né liquidate come un problema inevitabile. Occorre ascoltare i professionisti, dare seguito alle loro segnalazioni e verificare quanto le scelte gestionali incidano sulla capacità di trattenerli. Una gestione calata dall’alto, priva di confronto e di prospettiva, rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà.

Non è più sufficiente ricorrere a incarichi temporanei e personale a gettone. L’emergenza non può diventare il modello ordinario di gestione: servono équipe stabili, continuità assistenziale e percorsi clinici condivisi. Chiediamo un piano concreto di potenziamento del personale, con tempi, risorse e obiettivi verificabili, che valorizzi chi già lavora nella struttura e renda attrattivo il servizio per nuovi medici.

L’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi deve dare risposte precise sul futuro dei servizi del Vco. L’attenzione al territorio non può esaurirsi nelle presenze pubbliche e nelle iniziative dedicate agli sport invernali: deve tradursi, anzitutto, in un impegno concreto per la salute dei cittadini. Quali risorse e quali interventi intende mettere in campo la regione per rafforzare gli organici e garantire la tenuta dei reparti?

È altrettanto inaccettabile il silenzio del sindaco di Verbania e presidente della rappresentanza dei sindaci dell’Asl, Giandomenico Albertella. Chi ricopre questi incarichi ha il dovere di rappresentare i bisogni sanitari della comunità e di chiedere conto alla direzione e alla regione delle risposte che mancano. Albertella chiarisca quali iniziative abbia assunto e quali impegni abbia ottenuto per tutelare i servizi. Il suo ruolo richiede una voce autorevole e un’azione visibile, non il silenzio.

Chiediamo quindi alla direzione generale, all’assessore Riboldi e ad Albertella un confronto urgente sul futuro di ostetricia e ginecologia e sulle misure necessarie a garantire la continuità delle attività ambulatoriali, chirurgiche e del percorso nascita.

La salute delle donne e il diritto alle cure dei cittadini del Vco richiedono programmazione, investimenti e responsabilità. Ai professionisti va il nostro ringraziamento; a chi dirige la sanità e rappresenta il territorio chiediamo un cambio di passo, con impegni pubblici e risultati verificabili, a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini del Vco”.