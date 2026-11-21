Da maggio 2026, anche nella provincia del Vco è stato sottoscritto, presso la Prefettura, il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza e delle aggressioni contro gli esercenti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture e nei presidi dell’Asl Vco, il quale vede coinvolte tutte le forze di polizia del territorio. L’intesa mira a promuovere la diffusione di una politica di tolleranza zero verso gli atti di violenza, sia fisica che verbale, nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

In questi giorni, grazie alle intese tra l’Asl Vco e la Polizia di Stato, il protocollo è divenuto operativo in tutta la provincia, mediante l’installazione di un sistema tecnologico di allerta rapida a disposizione del personale dell’azienda sanitaria del Vco, finalizzato a prevenire e contrastare gli episodi di aggressione e violenza nei confronti del personale sanitario e dell’utenza all’interno delle strutture ospedaliere.

Il sistema in questione consentirà agli operatori sanitari di inviare una segnalazione direttamente alla sala operativa della Questura del Verbano Cusio Ossola, che gestirà ogni intervento, assicurando la presenza tempestiva delle forze di polizia presso i presidi sanitari. Quando l’operatore sanitario attiverà il sistema, sui dispositivi della sala operativa saranno visionate in tempo reale le immagini delle telecamere, così da attivare tempestivamente i soccorsi.

Il protocollo è operativo presso i due Dea degli ospedali Castelli di Verbania e San Biagio di Domodossola e presso il Centro Ortopedico di Quadrante (Coq) di Omegna.

Il direttore generale dell’Asl Vco dottor Francesco Cattel sottolinea che “l’attivazione del protocollo operativo con la Questura del Verbano Cusio Ossola garantirà ai nostri dipendenti di lavorare in ambienti più sicuri. Prossimamente il sistema di sicurezza potrà essere esteso anche alle Case di Comunità, all’Ospedale di Comunità e ai Centri di Guardia Medica in un’ottica di prevenzione e contrasto ad episodi di aggressione e violenza nei confronti del personale sanitario”.

Il questore del Verbano Cusio Ossola, dottoressa Francesca Ferraro, evidenzia che “il protocollo, fortemente voluto dal Ministro dell’Interno, consentirà la vicinanza della polizia di Stato nei presidi sanitari, che costituiscono per la cittadinanza un punto di riferimento centrale nella vita quotidiana. La prossimità della polizia di Stato garantisce, infatti, sia la fruizione del servizio essenziale da parte dei cittadini, sia la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, secondo il motto “esserci sempre”.

Il prefetto del Verbano Cusio Ossola, nel rimarcare l’importanza di una sinergia tra tutti gli attori coinvolti nell’attuazione di siffatto modello di prevenzione, assicurerà costanti riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dell’Asl del Vco, per un’analisi periodica degli episodi di violenza, al fine di mappare i risultati conseguiti ed individuare eventuali ulteriori misure di prevenzione e contrasto agli atti di aggressione.