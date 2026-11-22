Gli antibiotici sono farmaci fondamentali per curare le infezioni batteriche, ma il loro utilizzo eccessivo o non appropriato può ridurne progressivamente l'efficacia, rendendo sempre più difficile trattare malattie anche comuni. Un problema che riguarda la salute di tutti e che può essere contrastato attraverso comportamenti responsabili, una corretta prescrizione dei farmaci e la prevenzione delle infezioni. È questo il messaggio della Settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, in programma dal 18 al 24 novembre, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) insieme alle principali organizzazioni internazionali impegnate nella tutela della salute umana, animale e ambientale.

Il tema dell'edizione 2026, “Un'unica salute, un'azione comune: prevenire subito l'antibiotico-resistenza”, richiama l'importanza di un impegno condiviso per contrastare un fenomeno che interessa non soltanto le persone, ma anche gli animali, le produzioni alimentari e l'ambiente.

Che cos'è l'antibiotico-resistenza e perché è pericolosa

L'antibiotico-resistenza è la capacità dei batteri di resistere all'azione degli antibiotici che normalmente vengono utilizzati per eliminarli o impedirne la crescita. Si tratta di un fenomeno naturale che può essere accelerato dall'impiego eccessivo o scorretto di questi farmaci. Quando i batteri diventano resistenti, le infezioni possono risultare più difficili da curare, richiedere trattamenti più complessi e prolungati e, nei casi più gravi, provocare complicanze, ricoveri ospedalieri e decessi. È importante ricordare che gli antibiotici sono efficaci contro le infezioni batteriche, ma non contro quelle causate dai virus, come il raffreddore e l'influenza. Assumerli quando non sono necessari non aiuta a guarire e può contribuire alla diffusione di batteri resistenti.

L'antibiotico-resistenza non riguarda soltanto la medicina umana. I batteri resistenti possono diffondersi anche tra gli animali e nell'ambiente, attraverso il suolo e le acque, creando un collegamento tra ecosistemi diversi. Per questo le strategie internazionali adottano l'approccio One Health – Un'unica salute, che riconosce la stretta relazione tra salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e promuove interventi coordinati per proteggerle.

Cinque comportamenti per utilizzare correttamente gli antibiotici

Anche i cittadini possono contribuire a contrastare l'antibiotico-resistenza attraverso alcune semplici precauzioni:

Assumere antibiotici soltanto su prescrizione medica. Non utilizzarli di propria iniziativa o perché in passato sono risultati efficaci per sintomi simili. È il medico a valutare quando sono necessari.

Rispettare le indicazioni della terapia. Seguire dosi, orari e durata del trattamento prescritto, senza modificarlo o interromperlo autonomamente quando ci si sente meglio. Per qualsiasi dubbio è importante rivolgersi al medico.

Non condividere o riutilizzare antibiotici avanzati. Un farmaco prescritto per una persona o per una precedente infezione potrebbe non essere adatto a una situazione diversa.

Prevenire le infezioni. Lavarsi regolarmente le mani, rispettare le norme igieniche nella preparazione degli alimenti e aderire alle vaccinazioni raccomandate aiuta a ridurre la diffusione delle malattie e, di conseguenza, la necessità di ricorrere agli antibiotici.

Prestare attenzione anche alla salute degli animali. Gli antibiotici devono essere utilizzati in ambito veterinario soltanto quando necessari e secondo le indicazioni del veterinario, per contribuire a proteggere la salute animale e umana.

In Piemonte segnali positivi sull'utilizzo degli antibiotici

La regione Piemonte monitora periodicamente il consumo degli antibiotici e l'appropriatezza delle prescrizioni attraverso attività di sorveglianza e analisi dei dati. Il rapporto regionale sull'uso degli antibiotici 2023-2024 evidenzia alcuni risultati incoraggianti: sul territorio piemontese il ricorso a questi farmaci è inferiore alla media nazionale e cresce l'utilizzo degli antibiotici raccomandati dall'Oms come prima scelta, con un incremento del 54,6% nell'indicatore riportato dal rapporto.

Parallelamente, si registra una riduzione dell'impiego di alcune classi di antibiotici particolarmente critiche per lo sviluppo delle resistenze. Anche in ambito ospedaliero emerge un andamento positivo: tra il 2023 e il 2024 il consumo complessivo di antibiotici è diminuito del 10,8%. Migliorano inoltre gli indicatori di appropriatezza prescrittiva, a conferma dell'importanza delle attività di monitoraggio, formazione e sensibilizzazione per favorire un utilizzo sempre più responsabile di questi farmaci.

Formazione e sorveglianza per contrastare l'antibiotico-resistenza

Accanto all'informazione rivolta ai cittadini, un ruolo fondamentale è svolto dalla formazione degli operatori sanitari e dal rafforzamento dei sistemi di sorveglianza. A questo obiettivo è stato dedicato il workshop regionale “Sorveglianza e controllo dell'antimicrobico-resistenza in Piemonte”, che si è svolto il 12 novembre nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, rivolto ai professionisti del Servizio sanitario regionale impegnati nella prevenzione e nel contrasto dell'antimicrobico-resistenza. L'incontro ha approfondito le strategie regionali, i sistemi di sorveglianza delle resistenze batteriche, l'appropriatezza diagnostica e prescrittiva e l'analisi dei consumi di antibiotici, con particolare attenzione anche agli strumenti a supporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L'obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori e promuovere comportamenti condivisi, affinché gli antibiotici continuino a rappresentare uno strumento efficace per la cura delle infezioni anche in futuro.