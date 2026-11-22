Sono 560 i posti a tempo indeterminato per professionisti sanitari messi a concorso da Azienda Zero per le aziende sanitarie piemontesi aderenti. Con la delibera n. 294 del 19 novembre sono stati riaperti i termini di 11 concorsi pubblici regionali, per un totale di 549 posti; a questi si aggiungono gli 11 posti del concorso per tecnici della riabilitazione psichiatrica. I bandi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

La riapertura è pensata per chi si è laureato nelle sessioni di ottobre e novembre: i requisiti indicati nei bandi, compreso il titolo di studio, dovranno essere posseduti dai professionisti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Le domande si potranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Chi aveva già fatto domanda entro la scadenza del 6 agosto non deve ripresentarla: può integrarla o modificarla con nuova documentazione.

Il concorso più ampio riguarda 331 infermieri. Seguono 59 tecnici sanitari di radiologia medica, 55 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 24 infermieri pediatrici, 20 assistenti sanitari, 11 dietisti, 11 educatori professionali, 11 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 11 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 10 tecnici di neurofisiopatologia, 9 ortottisti e 8 tecnici audiometristi.

Rispetto ai bandi di luglio, i posti di dietista salgono da 10 a 11 e quelli di tecnico audiometrista da 7 a 8, dopo l’adesione delle ASL di Vercelli e di Biella.