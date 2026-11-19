Trattenere nel Servizio Sanitario Regionale i nuovi infermieri che conseguiranno la laurea a novembre, evitando che i tempi della burocrazia li spingano verso il settore privato, altre regioni o l'estero. È questo l'obiettivo della proposta avanzata da Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta, che chiede alle aziende sanitarie piemontesi di attivare immediatamente procedure di reclutamento a tempo determinato della durata di 36 mesi, consentendo ai neolaureati di entrare in servizio già dal 1° gennaio 2027.

Una soluzione concreta, secondo il sindacato, per affrontare una carenza di personale che continua a pesare sull'organizzazione dei servizi, sugli infermieri, sui professionisti sanitari e sugli OSS già in servizio e, inevitabilmente, sulla qualità dell'assistenza garantita ai cittadini.

«Ogni anno formiamo nuovi infermieri con risorse pubbliche e poi rischiamo di perderli proprio nel momento in cui potrebbero iniziare a lavorare nei nostri ospedali e nei servizi territoriali – denuncia Claudio Delli Carri, Segretario Regionale di Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta –. È un paradosso che la sanità piemontese non può più permettersi. Abbiamo bisogno di personale oggi, eppure continuiamo a utilizzare procedure che rischiano di lasciare trascorrere mesi preziosi prima dell'effettivo ingresso in servizio dei nuovi professionisti».

Il problema, secondo Nursing Up, riguarda soprattutto le tempistiche delle procedure concorsuali. Anche qualora venissero avviati immediatamente nuovi concorsi a tempo indeterminato, tra pubblicazione dei bandi, svolgimento delle prove, formazione delle graduatorie e successive assunzioni, gli inserimenti potrebbero slittare fino all'estate del 2027. Un intervallo di diversi mesi durante il quale i neolaureati, comprensibilmente interessati a iniziare subito la propria attività professionale, potrebbero scegliere opportunità lavorative alternative, spesso più rapide nell'offrire un contratto.

«Pensare che un giovane professionista, appena laureato, rimanga fermo per sei o otto mesi in attesa che la macchina amministrativa completi il proprio percorso è semplicemente irrealistico – incalza Delli Carri –. Il settore privato e le strutture sanitarie di altre regioni sono pronte ad assumere. E mentre noi aspettiamo, altri sistemi sanitari acquisiscono professionisti che abbiamo formato e dei quali abbiamo disperatamente bisogno. È arrivato il momento di cambiare approccio: le procedure devono rispondere alle esigenze della sanità, non diventare un ostacolo al suo funzionamento».

Da qui la proposta di Nursing Up: attivare immediatamente, in tutte le aziende sanitarie piemontesi, bandi per assunzioni a tempo determinato della durata di 36 mesi, così da consentire ai neolaureati di novembre, una volta completata l'iscrizione all'Ordine professionale e le procedure di assunzione, di prendere servizio già dal 1° gennaio 2027.

Una misura che permetterebbe di anticipare l'ingresso dei nuovi professionisti nel sistema pubblico, garantendo al tempo stesso una prospettiva contrattuale sufficientemente lunga da favorirne la permanenza, in attesa dell'espletamento dei concorsi a tempo indeterminato.

«La nostra proposta è semplice e immediatamente operativa – spiega il Segretario Regionale –. Le aziende sanitarie avviino subito le procedure per contratti di 36 mesi e, parallelamente, bandiscano i concorsi a tempo indeterminato. In questo modo i giovani infermieri potranno iniziare a lavorare, acquisire esperienza e costruire il proprio percorso professionale all'interno della sanità pubblica piemontese, senza essere costretti a cercare altrove un'occupazione. È una questione di programmazione, ma soprattutto di volontà».

Per Nursing Up, la questione assume un significato ancora più rilevante alla luce delle difficoltà che il sistema sanitario regionale continua ad affrontare sul fronte degli organici. La carenza di infermieri, professionisti sanitari e OSS si traduce quotidianamente in carichi di lavoro elevati, difficoltà nella copertura dei turni e crescente pressione sul personale in servizio.

Rinunciare, anche solo temporaneamente, alla possibilità di inserire nuove risorse significherebbe aggravare una situazione già critica. «La Regione Piemonte continua a parlare della necessità di rafforzare la sanità pubblica e di contrastare la carenza di personale. Adesso ha l'occasione di dimostrare che alle dichiarazioni possono seguire decisioni concrete – conclude Delli Carri –. Chiediamo che venga dato immediatamente indirizzo alle aziende sanitarie affinché si attivino senza ulteriori ritardi. Ogni infermiere che perdiamo rappresenta una risorsa sottratta ai cittadini e un investimento formativo che rischia di andare a beneficio di altri. Trattenere questi giovani professionisti significa investire nel futuro della sanità piemontese. E il futuro, questa volta, deve cominciare il 1° gennaio».