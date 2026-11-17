Anche Ornavasso partecipa all'iniziativa nazionale “In farmacia per i bambini”, una campagna di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia che prevede la raccolta di farmaci e prodotti pediatrici da destinare ai bambini in difficoltà. Ad aderire è la farmacia Ciana, che dal 19 al 26 novembre offrirà ai cittadini la possibilità di contribuire concretamente all'iniziativa attraverso l'acquisto e la donazione di prodotti destinati ai più piccoli.

Il materiale raccolto sarà devoluto all'asilo infantile di Ornavasso, sostenendo così una realtà educativa del territorio. La raccolta si svolgerà durante i consueti giorni e orari di apertura della farmacia. Chi desidera partecipare potrà acquistare farmaci e prodotti pediatrici da destinare alla donazione. L'iniziativa si inserisce nel periodo dedicato alla Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che ricorre il 20 novembre.