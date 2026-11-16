Asl Vco, al via i "Vaccination Day" sul territorio

L’Asl Vco organizza un nuovo “Vaccination Day”: tra novembre e dicembre, tre appuntamenti nelle tre sedi distrettuali di Verbania, Domodossola e Omegna con accesso libero dedicato ai pazienti destinatari delle campagne vaccinali antinfluenzale e anti-Covid. Saranno disponibili, per ogni sede, 90 posti senza necessità di prenotazione. Si potrà accedere dalle 9.00 alle 15.00.

A Verbania, appuntamento venerdì 20 novembre alla Casa di Comunità di viale Sant’Anna 83, presso l’ambulatorio Sisp. Venerdì 27 novembre sarà la volta di Domodossola, presso l’ambulatorio Sisp della Casa di Comunità in via Scapaccino 47. Infine, venerdì 4 dicembre al dipartimento di prevenzione a Crusinallo di Omegna, in via IV Novembre 294, presso l’ambulatorio vaccinale.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: zona Verbano 0323 868075, zona Ossola 0324 491683, zona Cusio 0324 491602, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30.