Sordevolo (Biella), Conto alla rovescia per la Marathon Monte Mars 2026

Sono aperte le iscrizioni alla Marathon Monte Mars, l’evento di trail running che domenica 5 luglio 2026 porterà gli appassionati della corsa in montagna sui sentieri e sulle creste del Biellese. Per iscriversi è possibile accedere alla piattaforma dedicata:

Iscrizioni Marathon Monte Mars 2026

Organizzata da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto, la Marathon Monte Mars rappresenta la prima edizione di una sky marathon sul territorio biellese. Un appuntamento destinato a richiamare non solo gli atleti locali, ma anche runner provenienti da tutta Italia, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di promozione per il territorio e per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche.

La partenza è prevista alle ore 7.00 da Sordevolo. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la tradizionale competizione “Sordevolo-Coda”, con la quale condividerà la giornata dedicata alla corsa in montagna.

Entrambe le gare fanno parte del circuito “Trail Turismo Csen”, al quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella.

Il Programma:

SABATO 4 luglio:

h 15.00 apertura segreteria, consegna pettorali a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"

h 18.00 chiusura consegna pettorali

DOMENICA 5 luglio:

h 5.45 ritrovo atleti a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"

h 6.15 controllo materiali

h 7.00 partenza atleti

h 12.00 previsto primo arrivo

h 15.00 inizio premiazioni

h 18.00 arrivo ultimo concorrente

