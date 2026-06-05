“Ricordando Davide”, un weekend di sport, musica e amicizia

Ricco programma di appuntamenti l’edizione di “Ricordando Davide”, la manifestazione che unisce sport, musica e aggregazione nel ricordo di Davide. Il programma entrerà nel vivo venerdì 5 giugno con il torneo di calcio in programma dalle 18.30. In serata, alle 21.30, il palco sarà affidato ai Bards from Yesterday, band irlandese pronta a coinvolgere il pubblico con un concerto all’insegna della musica folk e dell’energia.

La festa continuerà sabato 6 giugno con le attività sportive nel pomeriggio e, dalle 21.30, con il live dei 90vs2000, uno spettacolo musicale dedicato ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni. La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno con le ultime sfide dei tornei, le gare di beach volley e le premiazioni finali. A chiudere il weekend sarà il dj set di Dj Tanza, che accompagnerà il pubblico nell’ultimo momento di festa. Un appuntamento che ogni anno richiama numerosi partecipanti e che continua a rappresentare un’occasione di incontro, amicizia e condivisione nel ricordo di Davide.