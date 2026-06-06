“Ricordando Davide”, il weekend entra nel vivo tra musica, sport e divertimento

Prosegue con grande partecipazione l’edizione 2026 di “Ricordando Davide”, la manifestazione che ogni anno unisce sport, musica e amicizia nel ricordo di Davide.

Dopo il successo delle prima serata, il programma continua sabato 6 giugno con le attività sportive in calendario nel pomeriggio e, dalle 21.30, con il concerto dei 90vs2000, uno spettacolo dedicato ai più grandi successi degli anni Novanta e Duemila. Una serata pensata per far cantare e ballare il pubblico sulle note delle hit che hanno segnato un’intera generazione.

La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno con le ultime sfide dei tornei sportivi, gli incontri di beach volley e le premiazioni finali dei partecipanti. A chiudere il weekend sarà il dj set di Dj Tanza, che accompagnerà i presenti nell’ultimo appuntamento della festa.